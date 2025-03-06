Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Мельникова вручила ветерану медаль в честь 80-летия Победы

Юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручила ветерану Владимиру Орлову сенатор от Псковской области Наталья Мельникова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Наталья Мельникова вручила ветерану медаль в честь 80-летия Победы. Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой

Владимир Николаевич пережил блокаду Ленинграда и внес огромный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Ему присвоены почетные знаки «Житель блокадного Ленинграда», «В честь 75-летия освобождения Ленинграда», «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также многочисленные юбилейные медали в честь памятных дат Великой Победы.

«Низкий поклон Вам, Владимир Николаевич, за Вашу стойкость, мужество и безграничную любовь к Родине!» - отметила Наталья Мельникова.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Наталья Мельникова вручила ветерану медаль в честь 80-летия Победы
06 марта 2025

Вдова погибшего в зоне СВО псковского священника приняла участие во встрече с Владимиром Путиным
06 марта 2025

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»
06 марта 2025

Почти на месяц ограничат движение грузового транспорта на дорогах Локнянского и Опочецкого районов
06 марта 2025

Работу по улучшению системы оказания помощи детям и беременным в Псковской области отметили медики из Петербурга
06 марта 2025

«Почитай мне» – новая акция сервиса книги билайн к 8 Марта, сближающая людей
06 марта 2025

Медвежонка привезли на содержание в псковский «Птичий дворик»
06 марта 2025

Газ провели в дом бывшей несовершеннолетней узницы фашистских концлагерей из Изборска

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...