Наталья Мельникова вручила ветерану медаль в честь 80-летия Победы

20:52, 06 марта 2025, ПАИ

Юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручила ветерану Владимиру Орлову сенатор от Псковской области Наталья Мельникова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Владимир Николаевич пережил блокаду Ленинграда и внес огромный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Ему присвоены почетные знаки «Житель блокадного Ленинграда», «В честь 75-летия освобождения Ленинграда», «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также многочисленные юбилейные медали в честь памятных дат Великой Победы.

«Низкий поклон Вам, Владимир Николаевич, за Вашу стойкость, мужество и безграничную любовь к Родине!» - отметила Наталья Мельникова.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.