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Общество

Кота-скалолаза заметили в Опочке

Кота, взбирающегося на фасад дома, заметили в Опочке, пишет газета «Красный маяк».

  • Кота-скалолаза заметили в Опочке
    Фото: Екатерина Алексеева
  • Кота-скалолаза заметили в Опочке
    Фото: Екатерина Алексеева

«Никогда не подумала и даже не поверила, если бы кто-то мне сказал, что коты умеют лазить по стенам. Но в этом я сама убедилась, когда увидела белого кота, взбирающегося по фасаду кирпичного дома с первого на второй этаж. И у него это получилось! Что заставило его совершить этот трюк – загадка. Но точно знаю, что он там не живёт», – поделилась автор фото Екатерина Алексеева.

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