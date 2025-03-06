Кота-скалолаза заметили в Опочке

22:09, 06 марта 2025, ПАИ

Кота, взбирающегося на фасад дома, заметили в Опочке, пишет газета «Красный маяк».



Фото: Екатерина Алексеева



Фото: Екатерина Алексеева



«Никогда не подумала и даже не поверила, если бы кто-то мне сказал, что коты умеют лазить по стенам. Но в этом я сама убедилась, когда увидела белого кота, взбирающегося по фасаду кирпичного дома с первого на второй этаж. И у него это получилось! Что заставило его совершить этот трюк – загадка. Но точно знаю, что он там не живёт», – поделилась автор фото Екатерина Алексеева.

Ранее сообщалось, что байбаки проснулись в Псковской области.