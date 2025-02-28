«Поднять подняли, а разбудить забыли»: байбаки проснулись в Псковской области

17:30, 28 февраля 2025, ПАИ

Сурки-байбаки проснулись в Псковском районе, сообщается в группе подворья «Птичий дворик» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня пятница, а завтра весна! На видео Боня, на заднем фоне подражает Варуша», – написали авторы видеоролика о сурках.

«Какие забавные ребятки», – отметила участница группы.

«Кушать ещё не хотят, поднять подняли, а разбудить забыли!» – заметила другая подписчица.

Напомним, что байбаки впали в зимнюю спячку в конце ноября прошлого года, хотя должны были уснуть ещё в сентябре. Затянувшееся начало зимней спячки сурков было связано со слишком тёплой осенней погодой.

Ранее сообщалось, что псковичей просят принести игрушки для носух в «Птичьем дворике».