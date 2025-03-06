Надежда Цыганова: Создание фонда «Защитники Отечества» стало важной вехой в жизни семей участников спецоперации

22:39, 06 марта 2025, ПАИ

Создание фонда «Защитники Отечества» стало важной вехой в жизни семей участников спецоперации. Об этом по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала многодетная мама Надежда Цыганова, супруга погибшего на СВО псковского священника Александра Цыганова.

«В разговоре с президентом многие женщины – мамы, жёны героев – обращали внимание на то, что делается очень много для военнослужащих, их семей, оказывается всесторонняя поддержка. И создание фонда «Защитники Отечества» стало важной вехой в нашей жизни, потому что у людей появилась возможность прийти в то место, где ответят на все их вопросы, где им помогут разобраться с разными ситуациями и всеми возможными способами, которые подвластны фонду, облегчат жизнь семей военнослужащих, самих военнослужащих», – отметила она.

На фонд возложена огромная ответственность, а люди, которые работают там, несут большую нагрузку, но вместе с тем они служат людям и стране, добавила Надежда Цыганова. «Это очень искренние, очень деятельные люди, которые находятся на переднем крае помощи. Меры социальной поддержки – это всё работает, это всё есть. Однозначно мы не оставлены», – подчеркнула она.