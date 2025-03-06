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Вдова погибшего в зоне СВО псковского священника приняла участие во встрече с Владимиром Путиным

Вдова погибшего в зоне СВО священника Псковской дивизии Надежда Цыганова приняла участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Вдова погибшего в зоне СВО псковского священника приняла участие во встрече с Владимиром Путиным. Скриншот видео встречи

В преддверии 8 Марта Владимир Путин провёл встречу с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Среди приглашённых была и многодетная мама Надежда Цыганова, вдова псковского воинского священника 76-й дивизии иерея Александра Цыганова. Он погиб в результате полученного на СВО ранения. Надежда также является социальным координатором регионального фонда «Защитники Отечества».

«Во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации, для того чтобы воевать, для того чтобы добиваться побед. И конечно, уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих – так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сёстрах, матерях, жёнах, подругах», – отметил на встрече президент.

Напомним, Александр Цыганов был посмертно награждён орденом РПЦ князя Дмитрия Донского I степени. Воинский священник Псковской дивизии ВДВ Александр Цыганов получил тяжёлое ранение в зоне проведения спецоперации и скончался. Соболезнования по поводу его смерти выразил патриарх Кирилл.

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