Президент пригласил детей вдовы участника СВО Надежды Цыгановой на 9 Мая в Москву

22:37, 06 марта 2025, ПАИ

Президент Владимир Путин пригласил детей сотрудниц и подопечных фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», которые встретились с ним 6 мая, на празднование Дня Победы в Москву 9 мая. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала участница встречи, вдова погибшего в зоне СВО псковского священника Александра Цыганова Надежда Цыганова.

«Наша следующая совместная встреча состоится опять в Москве. 9 Мая наших деток пригласили для встречи с президентом. Я очень благодарна за это Владимиру Владимировичу, Анне Евгеньевне Цивилевой, которой поручено это всё организовать», – сообщила многодетная мама Надежда Цыганова.

Ранее Надежда Цыганова рассказала об участницах встречи с главой государства.

Напомним, воинский священник 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов получил осенью 2022 года в зоне СВО смертельное ранение.