Президент пригласил детей вдовы участника СВО Надежды Цыгановой на 9 Мая в Москву
Президент Владимир Путин пригласил детей сотрудниц и подопечных фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», которые встретились с ним 6 мая, на празднование Дня Победы в Москву 9 мая. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала участница встречи, вдова погибшего в зоне СВО псковского священника Александра Цыганова Надежда Цыганова.
«Наша следующая совместная встреча состоится опять в Москве. 9 Мая наших деток пригласили для встречи с президентом. Я очень благодарна за это Владимиру Владимировичу, Анне Евгеньевне Цивилевой, которой поручено это всё организовать», – сообщила многодетная мама Надежда Цыганова.
Ранее Надежда Цыганова рассказала об участницах встречи с главой государства.
Напомним, воинский священник 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов получил осенью 2022 года в зоне СВО смертельное ранение.
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