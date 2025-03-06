Псковичка Надежда Цыганова – о встрече с Путиным: Нам важна возможность говорить с президентом

22:21, 06 марта 2025, ПАИ

Многодетная мама Надежда Цыганова, супруга погибшего на СВО псковского священника Александра Цыганова, рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в Москве сегодня, 6 марта. Всего во встрече принимали участие 18 женщин со всей России – сотрудницы и подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» из Донбасса, Курска, Белгорода, Мордовии, Калининграда, Крыма и других регионов России.

«Каждый человек, каждый гражданин страны мечтает встретиться с президентом, обратиться к нему с просьбой, с вопросом, рассказать свою жизненную историю. Для меня это большая честь, и я благодарна тем людям, которые дали мне такую возможность», – отметила она в беседе с корреспондентом ПАИ.

Перед встречей все участницы познакомились друг с другом. «Это поразительно, насколько все разные, насколько у всех разные истории, но все потрясающие люди, уникальные. Я была рядом с такими людьми, о которых буду помнить всю жизнь, истории которых я буду помнить всю жизнь. Очень надеюсь, что мы будем с ними дружить, следить за судьбами друг друга, продолжать общаться, – за каждой судьбой, за каждой из тех, кто был сегодня. Нужно понимать, что находятся другие женщины с похожими историями», – рассказала Надежда Цыганова.

По её словам, участницы встречи с президентом представляли не только себя и свои регионы, но и «всех женщин, которые должны и хотят быть услышаны». «Их истории и трагичны, и прекрасны. И конечно, не все имеют возможность вот так рассказать о себе президенту, про своих мужей, про свою работу. Но, знаете, я себе не могу приписать заслуги моего нахождения здесь. Конечно, это всё благодаря моему погибшему мужу, благодаря руководству фонда «Защитники Отечества» и нашему президенту», – подчеркнула она.

Напомним, воинский священник Псковской дивизии ВДВ Александр Цыганов был посмертно награждён орденом РПЦ князя Дмитрия Донского I степени. Он получил тяжёлое ранение в зоне проведения спецоперации, в результате которого скончался. Соболезнования по поводу его смерти выразил патриарх Кирилл.