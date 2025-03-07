Азорский антициклон принесёт в Псковскую область неожиданное для марта тепло

09:08, 07 марта 2025, ПАИ

Гребень азорского антициклона начинает вытеснять на северо-восток Русской равнины облачные поля циклонов, а в область этого очага продолжит поступать тёплый воздух из субтропического пояса Атлантики. В условиях относительно малооблачной погоды эти воздушные массы будут ещё дополнительно прогреваться, сообщают meteovesti.ru.

В результате сегодня дневная температура в средней полосе повысится до +8…+13 градусов, а в южных широтах Русской равнины столбики термометров дотянутся и до +13…+18. Только на севере и северо-западе региона по-прежнему сохранятся остатки полей фронтальной облачности, которые ограничат приток солнечного тепла к земной поверхности, но, тем не менее, и в Пскове сегодня, 7 марта, ожидается до +9 градусов, по области – до +11.

В эпицентре перегрева окажутся Центральная Россия и Черноземье. Нечто подобное наблюдалось более 20 лет назад, а теперь во многих районах прежние экстремальные значения будут превышены почти на 2°. Сегодня ожидаются рекорды в Липецке, Туле, Рязани и Твери.

На пик потепление будет выходить на следующей неделе. Например, во вторник дневная температура в южных регионах страны повысится до +15…+20, а в средней полосе до +10…+15. Такие значения на месяц-полтора опережают календарь. И даже на Северо-Западе, где по-прежнему будут смещаться поля фронтальной облачности, температура воздуха повысится до +5…+10 градусов.