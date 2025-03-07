Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Азорский антициклон принесёт в Псковскую область неожиданное для марта тепло

Гребень азорского антициклона начинает вытеснять на северо-восток Русской равнины облачные поля циклонов, а в область этого очага продолжит поступать тёплый воздух из субтропического пояса Атлантики. В условиях относительно малооблачной погоды эти воздушные массы будут ещё дополнительно прогреваться, сообщают meteovesti.ru.

Фото: ПАИ

В результате сегодня дневная температура в средней полосе повысится до +8…+13 градусов, а в южных широтах Русской равнины столбики термометров дотянутся и до +13…+18. Только на севере и северо-западе региона по-прежнему сохранятся остатки полей фронтальной облачности, которые ограничат приток солнечного тепла к земной поверхности, но, тем не менее, и в Пскове сегодня, 7 марта, ожидается до +9 градусов, по области – до +11.

В эпицентре перегрева окажутся Центральная Россия и Черноземье. Нечто подобное наблюдалось более 20 лет назад, а теперь во многих районах прежние экстремальные значения будут превышены почти на 2°. Сегодня ожидаются рекорды в Липецке, Туле, Рязани и Твери.

На пик потепление будет выходить на следующей неделе. Например, во вторник дневная температура в южных регионах страны повысится до +15…+20, а в средней полосе до +10…+15. Такие значения на месяц-полтора опережают календарь. И даже на Северо-Западе, где по-прежнему будут смещаться поля фронтальной облачности, температура воздуха повысится до +5…+10 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

8 Марта в Псковской области будет не по-мартовски тепло
07 марта 2025

О целях партизанов в годы Великой Отечественной войны рассказал Михаил Ведерников
07 марта 2025

Работы на аварийном канализационном коллекторе на улице Западной в Пскове завершатся в конце следующей недели
07 марта 2025

Азорский антициклон принесёт в Псковскую область неожиданное для марта тепло
07 марта 2025

Сегодня губернатору Михаилу Ведерникову исполняется 50 лет
07 марта 2025

В новой школе Пскова с православным уклоном сделают упор на углублённое изучение гуманитарных дисциплин
07 марта 2025

День прогуливания уроков отмечается 7 марта
07 марта 2025

Подавать на стол «чёрную уху» советует сегодня народный календарь

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...