Сегодня губернатору Михаилу Ведерникову исполняется 50 лет
Михаил Юрьевич давно стал неотъемлемой частью всех значимых процессов в Псковской области, при этом он неизменно находится во главе происходящих к лучшему перемен.
Наша большая редакция поздравляет главу региона со знаковой датой. Уверены, что в жизни активного политика, кем и является Михаил Ведерников, этот юбилей – один из поводов снова сказать: РАБОТАЕМ!
Работы на аварийном канализационном коллекторе на улице Западной в Пскове завершатся в конце следующей недели
В новой школе Пскова с православным уклоном сделают упор на углублённое изучение гуманитарных дисциплин