Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сегодня губернатору Михаилу Ведерникову исполняется 50 лет

Михаил Юрьевич давно стал неотъемлемой частью всех значимых процессов в Псковской области, при этом он неизменно находится во главе происходящих к лучшему перемен.

Наша большая редакция поздравляет главу региона со знаковой датой. Уверены, что в жизни активного политика, кем и является Михаил Ведерников, этот юбилей – один из поводов снова сказать: РАБОТАЕМ!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

8 Марта в Псковской области будет не по-мартовски тепло
07 марта 2025

О целях партизанов в годы Великой Отечественной войны рассказал Михаил Ведерников
07 марта 2025

Работы на аварийном канализационном коллекторе на улице Западной в Пскове завершатся в конце следующей недели
07 марта 2025

Азорский антициклон принесёт в Псковскую область неожиданное для марта тепло
07 марта 2025

Сегодня губернатору Михаилу Ведерникову исполняется 50 лет
07 марта 2025

В новой школе Пскова с православным уклоном сделают упор на углублённое изучение гуманитарных дисциплин
07 марта 2025

День прогуливания уроков отмечается 7 марта
07 марта 2025

Подавать на стол «чёрную уху» советует сегодня народный календарь

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...