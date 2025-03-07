Сегодня губернатору Михаилу Ведерникову исполняется 50 лет

09:07, 07 марта 2025, ПАИ

Михаил Юрьевич давно стал неотъемлемой частью всех значимых процессов в Псковской области, при этом он неизменно находится во главе происходящих к лучшему перемен.

Наша большая редакция поздравляет главу региона со знаковой датой. Уверены, что в жизни активного политика, кем и является Михаил Ведерников, этот юбилей – один из поводов снова сказать: РАБОТАЕМ!