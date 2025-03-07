15 лет колонии грозит псковичу, до смерти избившему собутыльника

09:16, 07 марта 2025, ПАИ

В Псковский районный суд поступило уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, нетрезвый мужчина во время застолья в своей квартире поссорился с приятелем и избил его. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказания до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о назначении судебного заседания по рассмотрению уголовного дела.