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Общество

С 8 Марта поздравили полицейские жительниц Пскова, пришедших получать права

С 8 Марта поздравил жительниц Пскова врио начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Виталий Соловьев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Цветы и открытки в рамках ежегодной акции УМВД РФ «8 Марта в каждый дом» вручили девушкам, которые пришли сдавать экзамены на водительские права или получать их.

Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции «8 Марта в каждый дом!».

Напомним, что цветы и открытки с памятками по безопасности также получили псковички на улицах города.

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