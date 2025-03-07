С 8 Марта поздравили полицейские жительниц Пскова, пришедших получать права
С 8 Марта поздравил жительниц Пскова врио начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Виталий Соловьев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Цветы и открытки в рамках ежегодной акции УМВД РФ «8 Марта в каждый дом» вручили девушкам, которые пришли сдавать экзамены на водительские права или получать их.
Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции «8 Марта в каждый дом!».
Напомним, что цветы и открытки с памятками по безопасности также получили псковички на улицах города.
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