Борис Елкин назвал Михаила Ведерникова примером настоящего лидерства

12:35, 07 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 50-летием.

«Благодаря его вниманию и поддержке Псков продолжает преображаться, становясь всё более современным и комфортным для жизни», – написал глава города в своем телеграм-канале.

«От всех псковичей и от себя лично желаю Михаилу Юрьевичу крепкого здоровья, бодрости духа и нескончаемой энергии. Рад, что мне выпала возможность работать с таким человеком», – отметил Борис Елкин. Умение губернатора Михаила Ведерникова видеть перспективу, принимать взвешенные решения и добиваться намеченных результатов Борис Елкин назвал настоящим примером лидерства.