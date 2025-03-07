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Общество

Борис Елкин назвал Михаила Ведерникова примером настоящего лидерства

Глава Пскова Борис Елкин поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 50-летием.

«Благодаря его вниманию и поддержке Псков продолжает преображаться, становясь всё более современным и комфортным для жизни», – написал глава города в своем телеграм-канале.

Борис Елкин и Михаил Ведерников

«От всех псковичей и от себя лично желаю Михаилу Юрьевичу крепкого здоровья, бодрости духа и нескончаемой энергии. Рад, что мне выпала возможность работать с таким человеком», – отметил Борис Елкин. Умение губернатора Михаила Ведерникова видеть перспективу, принимать взвешенные решения и добиваться намеченных результатов Борис Елкин назвал настоящим примером лидерства.

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