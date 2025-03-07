Псковские приставы провели акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта

14:57, 07 марта 2025, ПАИ

Псковские приставы провели традиционную акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Заместитель руководителя ведомства Максим Бастрыгин лично поздравил женщин, а также поблагодарил за их труд, заботу и тепло.

Также к акции присоединились судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они поздравили посетительниц областного суда, а также вручили им цветы.

Ранее с 8 Марта поздравили полицейские жительниц Пскова, пришедших получать права.