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Общество

Псковские приставы провели акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта

Псковские приставы провели традиционную акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Псковские приставы провели акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта. Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Заместитель руководителя ведомства Максим Бастрыгин лично поздравил женщин, а также поблагодарил за их труд, заботу и тепло.

Также к акции присоединились судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они поздравили посетительниц областного суда, а также вручили им цветы.

Ранее с 8 Марта поздравили полицейские жительниц Пскова, пришедших получать права.

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