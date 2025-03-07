Псковские приставы провели акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта
Псковские приставы провели традиционную акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Заместитель руководителя ведомства Максим Бастрыгин лично поздравил женщин, а также поблагодарил за их труд, заботу и тепло.
Также к акции присоединились судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они поздравили посетительниц областного суда, а также вручили им цветы.
Ранее с 8 Марта поздравили полицейские жительниц Пскова, пришедших получать права.
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