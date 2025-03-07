Скидочную акцию объявила Псковская филармония

15:19, 07 марта 2025, ПАИ

Скидочную акцию «Привет, весна!» объявила Псковская областная филармония к 8 Марта. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В честь Международного женского дня билеты по промокоду можно купить со скидкой от 20%. Промокоды действуют 8 и 9 марта при покупке билетов в кассе и онлайн на сайте филармонии.

Ранее сообщалось, что Валерий Гергиев и артисты Мариинского и Большого театров выступят в Пскове на Фестивале русской музыки.