Скидочную акцию объявила Псковская филармония
Скидочную акцию «Привет, весна!» объявила Псковская областная филармония к 8 Марта. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В честь Международного женского дня билеты по промокоду можно купить со скидкой от 20%. Промокоды действуют 8 и 9 марта при покупке билетов в кассе и онлайн на сайте филармонии.
Ранее сообщалось, что Валерий Гергиев и артисты Мариинского и Большого театров выступят в Пскове на Фестивале русской музыки.
Александр Боярков – о концепции фестиваля русской музыки в Пскове: Опирались на фольклорную традицию
Выставка посвящённых Пскову и Пушкину иллюстраций открылась в библиотеке имени Курбатова
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области планирует новые концерты с произведениями из известных кинофильмов