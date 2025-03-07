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Общество

Скейт-парк на Леона Поземского вновь заработал после перерыва на зиму

Скейт-парк на улице Леона Поземского возобновил работу после зимнего перерыва. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«Пришла весна, а это значит, что пора доставать свои запылившиеся скейты, самокаты, ролики и велосипеды!» – отметил он.

Скейт-парк теперь работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

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