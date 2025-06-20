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Общество

В молодёжном центре Псковской епархии «Трилучье» провели беседу о семейной жизни

Участники молодёжного центра «Трилучье» принимали у себя в гостях клирика храма Архангела Михаила из города Дно иерея Антония Паукова и его супругу Дарью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В неформальной обстановке гости рассказали ребятам из «Трилучья» историю своего знакомства и поделились опытом преодоления трудностей в семейной жизни. Собеседники задавали отцу Антонию и матушке Дарье волнующие их вопросы и получали жизненные советы.

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