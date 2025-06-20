В молодёжном центре Псковской епархии «Трилучье» провели беседу о семейной жизни
Участники молодёжного центра «Трилучье» принимали у себя в гостях клирика храма Архангела Михаила из города Дно иерея Антония Паукова и его супругу Дарью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
В неформальной обстановке гости рассказали ребятам из «Трилучья» историю своего знакомства и поделились опытом преодоления трудностей в семейной жизни. Собеседники задавали отцу Антонию и матушке Дарье волнующие их вопросы и получали жизненные советы.
Появились новые возможности для восстановления ж/д сообщения по маршруту «Псков – Гдов – Сланцы – Котлы – Усть-Луга»
Нас объединяют давние связи: Михаил Ведерников – о подписанном с Ленобластью соглашении
Названы ключевые моменты соглашения о развитии туризма между Псковской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом
Выиграют все три региона: Михаил Ведерников – о подписанном между Петербургом, Псковской и Ленинградской областями соглашении о развитии туризма