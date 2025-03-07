Михаил Ведерников подсказал идею хорошего подарка для любимых женщин к 8 Марта

17:24, 07 марта 2025, ПАИ

51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который пройдёт в Пскове с 15 по 23 марта, – это настоящий праздник для любителей классики. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в этом году основной акцент сделан на сочетании фолка, классической музыки и народных мотивов. Выбор концертных программ большой: музыкальный проект Zventa Sventana, величественная оратория Сергея Прокофьева «Иван Грозный», «Концерт контрабаса с абсурдом», волшебство звучания флейты Пана и гуслей на концерте «Русская сказка». Слушателей также ждёт выступление маэстро Валерия Гергиева и артистов Мариинского и Большого театров.

«Их концерты станут частью большого фестиваля «Гений места», который проходит сразу в нескольких городах России. Фестиваль русской музыки проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья». Кстати, билет на такой концерт – прекрасный подарок к 8 Марта», – отметил Михаил Ведерников.

Добавим, что подробности о предстоящем Фестивале русской музыки рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Узнать их можно по ссылке.