Медали в честь 80-летия Победы вручил ветеранам из Пскова Борис Елкин

19:20, 07 марта 2025, ПАИ

Медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил Фаине Александровне Савенковой и Надежде Павловне Фёдоровой глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По его словам, эти женщина объединили в себе противоположные качества: несгибаемый характер и мягкость, железную волю и нежность. Они показали, что настоящая сила заключается в силе воли, которая способна противостоять трудностям, отметил глава города.

Юбилейные медали лишь малая часть безмерной признательности за самоотверженность, стойкость и неугасимую веру в светлое будущее, подчеркнул Борис Елкин.

Глава города поблагодарил ветеранов за терпение, смелость и верность идеалам. «Низкий поклон вам за всё, что вы сделали ради мирного неба над головой!» – заключил он.