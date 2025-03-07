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Медали в честь 80-летия Победы вручил ветеранам из Пскова Борис Елкин

Медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил Фаине Александровне Савенковой и Надежде Павловне Фёдоровой глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

По его словам, эти женщина объединили в себе противоположные качества: несгибаемый характер и мягкость, железную волю и нежность. Они показали, что настоящая сила заключается в силе воли, которая способна противостоять трудностям, отметил глава города.

Юбилейные медали лишь малая часть безмерной признательности за самоотверженность, стойкость и неугасимую веру в светлое будущее, подчеркнул Борис Елкин.

Глава города поблагодарил ветеранов за терпение, смелость и верность идеалам. «Низкий поклон вам за всё, что вы сделали ради мирного неба над головой!» – заключил он.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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