Фотографиями подснежников делятся псковичи
Фотографиями подснежников делятся жители Псковской области.
Например, жительница Красногородского района Людмила Владимирова выращивает цветы сама, пишет газета «Заря». «Это мои цветочки, растут у меня под лоджией», – отметила она.
Цветы начали замечать и псковичи в городе. Фотографией подснежников, которые выросли на улице Пароменской в Пскове, с ПАИ поделились подписчики.
Напомним, что первые цветы псковичи начали замечать в начале марта.
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