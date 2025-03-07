Фотографиями подснежников делятся псковичи

21:24, 07 марта 2025, ПАИ

Фотографиями подснежников делятся жители Псковской области.

Например, жительница Красногородского района Людмила Владимирова выращивает цветы сама, пишет газета «Заря». «Это мои цветочки, растут у меня под лоджией», – отметила она.

Цветы начали замечать и псковичи в городе. Фотографией подснежников, которые выросли на улице Пароменской в Пскове, с ПАИ поделились подписчики.

Напомним, что первые цветы псковичи начали замечать в начале марта.