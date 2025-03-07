С матерями погибших участников СВО встретился Иван Мешков

21:33, 07 марта 2025, ПАИ

С матерями погибших участников СВО в преддверии 8 Марта встретился глава Гдовского района Иван Мешков. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»









«Память о подвигах, самопожертвовании ваших сыновей, сынов Отечества храните не только вы – мы все в неоплатном долгу перед каждым воином. Желаю вам здоровья, поддержки близких людей. Мы готовы оказать помощь, если возникают проблемы. Не стесняйтесь, звоните», – отметил Иван Мешков.

Глава района взял несколько запросов жительниц в работу.

Ранее сообщалось, что глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин встретился с матерями мобилизованных и погибших бойцов, участников специальной военной операции.