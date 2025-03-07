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Общество

С матерями погибших участников СВО встретился Иван Мешков

С матерями погибших участников СВО в преддверии 8 Марта встретился глава Гдовского района Иван Мешков. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

  • Иван Мешков встретился с материями погибших участников СВО
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Иван Мешков встретился с материями погибших участников СВО
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Иван Мешков встретился с материями погибших участников СВО
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Иван Мешков встретился с материями погибших участников СВО
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Иван Мешков встретился с материями погибших участников СВО
    Фото: газета «Гдовская заря»

«Память о подвигах, самопожертвовании ваших сыновей, сынов Отечества храните не только вы – мы все в неоплатном долгу перед каждым воином. Желаю вам здоровья, поддержки близких людей. Мы готовы оказать помощь, если возникают проблемы. Не стесняйтесь, звоните», – отметил Иван Мешков.

Глава района взял несколько запросов жительниц в работу.

Ранее сообщалось, что глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин встретился с матерями мобилизованных и погибших бойцов, участников специальной военной операции.

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