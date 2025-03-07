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Выездную диспансеризацию могут пройти сотрудники предприятий Пскова

Выездную диспансеризацию могут пройти сотрудники предприятий Пскова. Медики городской поликлиники сделают в организации почти все исследования первого этапа профосмотра, кроме маммографии, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты выпуска телеканала

Кроме того, специалисты проверят сердце с помощью электрокардиограммы, а лёгкие – на флюорографии. Женщин осмотрит гинеколог. Также лаборанты возьмут кровь из вены для определения уровня глюкозы, холестерина и для клинического анализа.

«У нас сейчас разовый инвентарь, поэтому всё абсолютно комфортно и стерильно. Организациям, в которых нет кушетки для проведения электрокардиограммы, мы предоставляем свою. По готовности всех обследований я их просматриваю. Если есть какие-то изменения, я уже готовлю направления на дополнительные обследования – это будет уже второй этап диспансеризации. Затем я выезжаю для краткого индивидуального консультирования пациентов», – рассказала врач-терапевт отделения профилактики Псковской городской поликлиники № 3 Лариса Леонова.

Специалисты отмечают: благодаря диспансеризации сегодня можно выявить онкологию на ранних стадиях, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Чтобы записать организацию на профосмотр, необходимо обращаться в отделения профилактики Псковской городской поликлиники.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Всё самое главное о диспансеризации можно прочитать здесь.

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