Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта

Жительниц Пыталово в преддверии 8 Марта поздравили специалисты Молодёжного центра и студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа в рамках акции «Вам, любимые!». Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

  • Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
    Фото: газета «Наша жизнь»

Женщины получили открытки со словами благодарности.

Ранее сообщалось, что в большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
07 марта 2025

Профессиональным опытом со студентами ПсковГУ поделился военный медик
07 марта 2025

Несовершеннолетним узникам фашизма из Печорского округа вручили медали в честь 80-летия Победы
07 марта 2025

Выездную диспансеризацию могут пройти сотрудники предприятий Пскова
07 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручила Наталья Фёдорова ветеранам
07 марта 2025

С матерями погибших участников СВО встретился Иван Мешков
07 марта 2025

Фотографиями подснежников делятся псковичи
07 марта 2025

Отряд «Ольгинского десанта» помог семьям участников СВО в Пушкиногорском районе
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...