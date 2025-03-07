Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта

23:50, 07 марта 2025, ПАИ

Жительниц Пыталово в преддверии 8 Марта поздравили специалисты Молодёжного центра и студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа в рамках акции «Вам, любимые!». Об этом сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»









Женщины получили открытки со словами благодарности.

Ранее сообщалось, что в большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках.