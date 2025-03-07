Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
Жительниц Пыталово в преддверии 8 Марта поздравили специалисты Молодёжного центра и студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа в рамках акции «Вам, любимые!». Об этом сообщает газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
Женщины получили открытки со словами благодарности.
Ранее сообщалось, что в большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках.
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