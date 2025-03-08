Как псковские политики поздравили женщин с 8 Марта: от игры на гитаре до сладкого

22:54, 08 марта 2025, ПАИ

Политики Псковской области от всей души и сердца поздравили женщин с 8 Марта. Как это было, наблюдали корреспонденты ПАИ.

Тёплые слова поздравления прозвучали от губернатора Михаила Ведерникова, председателя областного Собрания Александра Котова, главы Пскова Бориса Елкина.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия») лично исполнил на электрогитаре песню Владимира Кузьмина «Эй, красотка!», видео он разместил в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Его коллега по областному Собранию лидер фракции партии «Справедливая России – За правду!» Олег Брячак раздавал псковичкам на улицах города тюльпаны. «Мы с соратниками подарили ровно 1 000 цветов», – написал он.

Депутат регионального парламента, координатор областного отделения ЛДПР Антон Минаков разместил в соцсетях праздничную открытку и тёплые слова в адрес женщин: «Пусть ваш оптимизм пробуждается с первыми лучами солнца и согревает вас круглый год. Дарите своё тепло близким, друзьям и всем, кто вас окружает, ведь именно вы делаете этот мир добрее и ярче».

Вице-спикер областного Собрания, руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко вместе с Дмитрием Мельниковым, председателем Псковского детского фонда, и Кириллом Колосовым поздравил псковичек, известных своей общественной деятельностью, подарив им сладкие пирожные и цветы. «Весна – прекрасное время! Время жизни!» – написал политик на своей странице в ВК.

Представитель «Новых людей» в региональном парламенте Андрей Маковский выложил в сторис «Телеграма» собственное фото с цветами и поздравлением женщин с праздником.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своих соцсетях разместил ламповый ролик «Из чего сделаны наши девчонки» и напоминание для мужчин: «Мужчины! Не забудьте поздравить своих любимых с этим прекрасным весенним праздником. Берегите своих матерей, жён и дочек, бабушек и прабабушек. Цените, благодарите и помогайте на ежедневной основе! Говорите тёплые слова и выражайте свою любовь. Именно они наша опора и поддержка».

Кстати, многие главы муниципалитетов поздравили прекрасную половину населения Псковской области с помощью радио «7 НЕБО», которое теперь вещает во всём регионе.