Оперативная группа дежурит в Псковском районе для предотвращения выхода на лёд рыбаков
Сотрудники МЧС совместно с представителями ГИБДД дежурят для предупреждения опасности выхода населения и выезда автотранспорта на лёд на временном посту, созданном в населенном пункте Солоново Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Водителям и пассажирам рассказали о запрете выхода на лед под роспись. Также им вручили профилактические листовки. Также оперативные группы МЧС провели мониторинг мест возможного выхода населения на лед водоемов.
«Поисково-спасательными отрядами аварийно-спасательной службы области проводится патрулирование акватории Псковского и Чудского озер с привлечением катера на воздушной подушке», – обратили внимание в ведомстве.
В Псковской области произошёл не один случай гибели людей на льду.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд.
Оперативная группа дежурит в Псковском районе для предотвращения выхода на лёд рыбаков
Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО
По болотам, песку и глине: как работают энергетики в Стругокрасненском и Порховском районах