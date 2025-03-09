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Общество

Оперативная группа дежурит в Псковском районе для предотвращения выхода на лёд рыбаков

Сотрудники МЧС совместно с представителями ГИБДД дежурят для предупреждения опасности выхода населения и выезда автотранспорта на лёд на временном посту, созданном в населенном пункте Солоново Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Водителям и пассажирам рассказали о запрете выхода на лед под роспись. Также им вручили профилактические листовки. Также оперативные группы МЧС провели мониторинг мест возможного выхода населения на лед водоемов.

«Поисково-спасательными отрядами аварийно-спасательной службы области проводится патрулирование акватории Псковского и Чудского озер с привлечением катера на воздушной подушке», – обратили внимание в ведомстве.

В Псковской области произошёл не один случай гибели людей на льду.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд.

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