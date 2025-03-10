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Общество

День архивов отмечают в России

10 марта в России отмечается День архивов – неофициальный профессиональный праздник работников архивов, который был установлен решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года. Об этом пишет calend.ru.

Эта дата выбрана в связи с важным событием, произошедшим 10 марта 1720 года, когда Пётр I подписал первый государственный акт в России – «Генеральный регламент или Устав». Этот документ заложил основы государственного управления в стране и ввёл в работу всех государственных учреждений архивы, а также должность актуариуса (архивариуса). Его обязанностью было «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...».

Каждый год объем архивных документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, увеличивается примерно на 1,7 миллиона единиц хранения.

Добавим, что большое интервью с директором Государственного архива Псковской области, членом Общественной палаты России Натальей Исаковой можно прочитать здесь.

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