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Общество

Экстремально высокие температуры зафиксировали в Европейской России

Экстремально высокие температуры воздуха фиксируются на территории европейской части России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: ПАИ

По его словам, на территорию уже пришла метеорологическая весна в «мощном виде». При этом даже фиксируются новые температурные рекорды.

Весна наступила не только в метеорологическом плане, но и в человеческом, подчеркнул Вильфанд.

Ранее жителям европейской части России рассказали, какая погода ждёт их в марте. Прогноз на март для жителей Псковской области можно найти здесь.

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