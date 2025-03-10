Экстремально высокие температуры зафиксировали в Европейской России

09:00, 10 марта 2025, ПАИ

Экстремально высокие температуры воздуха фиксируются на территории европейской части России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, на территорию уже пришла метеорологическая весна в «мощном виде». При этом даже фиксируются новые температурные рекорды.

Весна наступила не только в метеорологическом плане, но и в человеческом, подчеркнул Вильфанд.