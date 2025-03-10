Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области

11:27, 10 марта 2025, ПАИ

Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В субботу в 11:13 поступил вызов о возгорании хозпостройки в деревне Волышово Порховского муниципального округа. Вероятная причина – неисправность оборудования отопительной печи.

В этот же день пожар произошёл в деревне Олохово Новосокольнического района. Там также загорелась хозпостройка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Днём в воскресенье, 9 марта, поступил вызов о пожаре на улице Октябрьской в Тямше. Там загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома. Причиной стал аварийный режим работы электросети в помещении. Квартиру спасли. Пожарные эвакуировали пятерых человек. На месте происшествия работали 11 специалистов.

А в 16:10 из деревни Столбово Опочецкого муниципального округа поступило сообщение о пожаре в нежилом доме и надворной постройке. Причиной могло стать короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидировали.

В этот же день вечером на улице Новосокольнической в Великих Луках в трехэтажном здании воспламенилось помещение серверной. Вероятная причина – короткое замыкание электропроводки в системном блоке.