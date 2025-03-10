Сотрудников архивов чествуют сегодня в Псковской области

11:53, 10 марта 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие в честь Дня архивов состоялось в Пскове сегодня, 10 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ











К работникам архивной службы с поздравлением обратился руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для меня, как человека стороннего к вашей профессии, она является романтичной. Ваши исторические исследования открывают для людей неведомые страницы истории. С этой точки зрения ваша профессия обращена не столько в прошлое, сколько в будущее. Желаю вам успехов в вашей работе», – отметил он.

В рамках мероприятия Андрей Вьюнов, а также председатель комитета по юстиции Псковской области Марина Чамкина вручили работникам архивного дела грамоты и благодарственные письма.

«Я занимаюсь полным юридическим сопровождением Государственного архива Псковской области. Эта благодарность высоко оценивает мою работу и работу моих коллег. Моя работа значит для меня всё», – поделилась ведущий юрисконсульт Государственного архива Псковской области Анна Аникиева.