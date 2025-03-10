Сотрудников архивов чествуют сегодня в Псковской области
Торжественное мероприятие в честь Дня архивов состоялось в Пскове сегодня, 10 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
К работникам архивной службы с поздравлением обратился руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для меня, как человека стороннего к вашей профессии, она является романтичной. Ваши исторические исследования открывают для людей неведомые страницы истории. С этой точки зрения ваша профессия обращена не столько в прошлое, сколько в будущее. Желаю вам успехов в вашей работе», – отметил он.
В рамках мероприятия Андрей Вьюнов, а также председатель комитета по юстиции Псковской области Марина Чамкина вручили работникам архивного дела грамоты и благодарственные письма.
«Я занимаюсь полным юридическим сопровождением Государственного архива Псковской области. Эта благодарность высоко оценивает мою работу и работу моих коллег. Моя работа значит для меня всё», – поделилась ведущий юрисконсульт Государственного архива Псковской области Анна Аникиева.
Добавим, что большое интервью с директором Государственного архива Псковской области, членом Общественной палаты России Натальей Исаковой можно прочитать здесь.
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