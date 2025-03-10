Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей ещё 28 единиц оружия

С 3 по 9 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 56 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, из которых 5 правонарушений в области частной охранной деятельности, изъяли 28 единиц оружия и более 100 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

Военный учебный центр ПсковГУ объявил о новом наборе курсантов
10 марта 2025

Олег Майоров отметил важность запуска радиовещания «7 НЕБА» в Невельском округе
10 марта 2025

Видео и фотографиями северного сияния поделились псковичи в соцсетях
10 марта 2025

Иван Мешков: С запуском радиостанции «7 НЕБО» жители смогут получать информацию более оперативно
10 марта 2025

Директор медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
10 марта 2025

Сбор бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» за второй триместр продлён до 17 марта
10 марта 2025

В Псковской области запустили культурно-патриотический проект «Связь поколений»
10 марта 2025

До +14 градусов ожидается в Псковской области 11 марта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...