Росгвардейцы изъяли у псковичей ещё 28 единиц оружия

13:05, 10 марта 2025, ПАИ

С 3 по 9 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 56 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, из которых 5 правонарушений в области частной охранной деятельности, изъяли 28 единиц оружия и более 100 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.