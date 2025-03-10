Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

15:03, 10 марта 2025, ПАИ

Блогера Александру Митрошину, задолжавшую налоговой 127 миллионов рублей, отправили под домашний арест. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Блогера направили под домашний арест без средств связи и выхода в информационное поле до 25 апреля.

Напомним, что девушка легализовала деньги через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь средств с преступным источником их происхождения, а также купила недвижимость в Москве.

Следствие хотело реального заключения под стражу, а прокурор и защита просили судью ограничиться домашним арестом.

«Она полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей», – заявил адвокат обвиняемой. Митрошина, в свою очередь, указывает на ошибки аутсорсинговой компании и её безответственное отношение к бухгалтерии.

Против Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Она была задержана в Краснодарском крае, а позже доставлена в следственный комитет Москвы, где ей выдвинули обвинение. Александра Митрошина признала вину в полном объеме.

Дело Александры Митрошиной находится на рассмотрении следственного комитета.