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Спорт

Псковские ветераны СВО продолжают подготовку к первому Кубку защитников Отечества

Ветераны СВО из Псковской области продолжают готовиться к первому Кубку защитников Отечества по зимним видам спорта. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Сборная ветеранов спецоперации на предстоящих соревнованиях в Ханты-Мансийске поборется за призовые места в горнолыжной дисциплине и биатлоне.

Напомним, первый Всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО пройдёт в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта. Предполагается участие более 300 человек из 60 регионов страны. Псковскую область на соревнованиях представят четыре спортсмена.

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