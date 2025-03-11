Почти 200 ветеранов СВО помог трудоустроить в Псковской области филиал фонда «Защитники Отечества»

15:47, 11 марта 2025, ПАИ

198 ветеранов СВО помог трудоустроить филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области за время его работы. Об этом сообщила руководитель филиала Надежда Васильева на коллегии по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции сегодня, 11 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по инициативе нашего президента 1 июня 2023 года во всех 89 регионах нашей страны. Это было очень своевременное и важное решение, которое поддержали не только сами бойцы, но и их близкие. Помочь построить жизнь заново – это основная задача фонда «Защитники Отечества». Вопросы, с которыми к нам обращаются ребята после возвращения, самые разнообразные – их широта и объем касается, конечно, всех сфер жизни», – подчеркнула Надежда Васильева.

С 1 июня 2023 года по настоящее время в филиал фонда обратилось семь тысяч человек. От них поступило 17,5 тысячи обращений.

«Сегодня мы можем сказать о том, что 16 500 из них решено положительно, что составляет более 94 %. Почти 20 % от общего количества обращений граждан составляют вопросы, связанные с бесплатной юридической помощью. В настоящий момент 90 % этих вопросов решено положительно», – рассказала Надежда Васильева.

Кроме того, 323 участника СВО получают индивидуальное комплексное социальное сопровождение. Также были трудоустроены 198 ветеранов СВО, в том числе 28 – с инвалидностью. 15 человек на сегодняшний день получают образование.

Кроме прочего, на базе филиала фонда дистанционную оценку для прохождения отбора на обучение в рамках федеральной программы «Время героев» прошли 40 ветеранов специальной военной операции.