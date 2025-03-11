Более 165 услуг оказали участникам СВО в органах службы занятости Псковской области за год

17:37, 11 марта 2025, ПАИ

Более 165 государственных услуг, в том числе содействие в поиске подходящей работы, психологическую поддержку, помощь в социальной адаптации и переобучении, оказали участникам СВО органы службы занятости в 2024 году в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости региона Алёна Трунова на коллегии по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции сегодня, 11 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

По данным на 1 марта, в области трудоустроен 271 участник СВО, сообщила Алёна Трунова. «Конечно же, идёт процесс адаптации, возвращения к мирной жизни. И это не всегда проходит просто», – заметила председатель комитета.

Участники СВО могут сами подать заявление в центры занятости, а сотрудники окажут меры поддержки и помогут в трудоустройстве. Кроме того, специалисты сами связываются с ветеранами СВО, узнают, трудоустроены они или нет, рассказывают об услугах и приглашают в офис.

«Для каждого участника СВО, обратившегося за содействием в поиске работы, составляется индивидуальный план, по которому и состоится дальнейший процесс с трудоустройством. В индивидуальный план включается предварительная профориентация для понимания, какая ситуация на рынке труда, какие вакансии наиболее востребованы или наиболее доступны гражданину, на какие позиции можно быстрее всего переобучиться, чтобы выйти на рынок труда. Обо всем этом информируют наши сотрудники и в дальнейшем помогают ему получать меры поддержки», – рассказала Алёна Трунова.

На данный момент на учёте в центрах занятости региона состоят 14 участников СВО. Из них три гражданина имеют инвалидность. С ними ведётся работа по переобучению или подбору подходящей работы, заверила председатель комитета.

В 2025 году в рамках национального проекта «Кадры» и федерального проекта «Активные меры содействия занятости» продолжается реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО, для приобретения или развития имеющихся знаний, отметила Алёна Трунова.