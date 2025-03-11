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Возможности участия ветеранов СВО в программах поддержки сельскохозяйственных инициатив обсудили в Пскове

Возможности участия ветеранов СВО в программах поддержки сельскохозяйственных инициатив обсудили в коллегии по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции сегодня, 11 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В текущем году в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в Псковской области будет реализована финансовая поддержка участников СВО посредством предоставления гранта на освещение предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, рассказала заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Наталья Степанова.

«Грант предоставляется посредством проведения конкурсной процедуры, для предоставления соискателю необходимо подать заявку и предоставить перечень документов», – подчеркнула она.

Кроме того, участники СВО могут принять участие в образовательном проекте «Школа фермеров».

«Он реализуется на территории Псковской области с 2024 года и предусматривает обучение фермеров, изъявивших желание заниматься сельским хозяйством, а также участников специальной военной операции, и их зачисление осуществляется вне конкурсной основы. В 2024 году у нас один участник СВО успешно прошёл обучение, получил соответствующий документ о профессиональной переподготовке. В текущем году этот образовательный проект начнёт реализовываться с апреля текущего года», – заметила Наталья Степанова.

Она уточнила, что в настоящее время предприятия в Псковской области представляют порядка 43 вакансий для трудоустройства. Перечень различный: физиотехники, ветеринарные врачи, слесари, токари, агрономы и другие.

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