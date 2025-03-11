Андрей Ключко: Программа «Герои земли Псковской» даст ветеранам СВО возможность получить все необходимые управленческие навыки

17:48, 11 марта 2025, ПАИ

Возможность получить все необходимые управленческие навыки предоставит программа «Герои земли Псковской» для участников СВО. Об этом заявил сотрудник филиала центра спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в Псковской области, доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году Андрей Ключко.

«Эта программа очень важна и востребована для Псковской области. Наши ребята сейчас защищают Родину с оружием в руках, и после окончания всех боевых действий они должны влиться в жизнь региона и заниматься полезным делом. Тем более у них обострено чувство справедливости и правды. Как говорит наш президент Владимир Путин, эти ребята – наш золотой фонд. Они должны управлять будущим государства, и за них нам будет не стыдно», – отметил он.

Андрей Ключко также подчеркнул, что для бойцов эта программа станет отличной возможностью показать себя как руководителя, готового трудиться на благо России. «Программа «Герои земли Псковской» даст возможность получить все необходимые управленческие навыки, занятия будут вести серьёзные наставники, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников», – заключил собеседник ПАИ.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.