Пять земельных участков предоставили бесплатно участникам СВО в Псковской области с начала года

21:36, 11 марта 2025, ПАИ

Участникам специальной военной операции бесплатно представлено в собственность пять земельных участков в Псковской области с начала 2025 года. Об этом сообщила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова в коллегии по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции сегодня, 11 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, в аренду предоставлено девять земельных участков ветеранам боевых действий и четыре земельных участка военнослужащим с выслугой более десяти лет.

В 2024 году в аренду ветеранам боевых действий предоставили 54 земельных участка, военнослужащим с выслугой более десяти лет – 53 земельных участка. Кроме прочего, в собственность участникам СВО выдали 36 земельных участков, а членам семей погибших участников специальной военной операции – восемь земельных участков.

Военнослужащие, участники добровольческих формирований, лица, проходящие службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, являющиеся ветеранами боевых действий, имеют право на первоочередное бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, объяснила Наталья Серебрянникова.

Также законом установлены меры поддержки в виде первоочередного однократного бесплатного предоставления в собственность в равных долях земельных участков для индивидуального жилищного строительства членами семьи погибших и умерших участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награждённых орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, являющихся ветеранами боевых действий.

Помимо этого, в законе определена отдельная категория, в которой для граждан, имеющих статус военнослужащих в соответствии с федеральным законом о статусе военнослужащих и проходящие военную службу по контракту, а также для граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на службе по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет десять лет и более, проживающих на территории Псковской области, предусмотрена мера поддержки в виде первоочередного предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

«Можно говорить о востребованности этой меры поддержки. Военнослужащие активно обращаются за консультацией, пишут нам во «ВКонтакте», и мы разъясняем процедуру», – подчеркнула Наталья Серебрянникова.