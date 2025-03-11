Тело ранее пропавшего рыбака обнаружили спасатели в Усвятском районе

20:00, 11 марта 2025, ПАИ

Поисково-водолазные работы на озере Усвятском в Усвятском районе провели сотрудники областной службой спасения. В ходе поисков было обнаружено и поднято тело рыбака 1964 года рождения, пропавшего без вести ранее. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работали спасатели областной службы спасения, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что более 20 рыбаков спасено из воды в Псковской области в минувшие выходные.