Тело ранее пропавшего рыбака обнаружили спасатели в Усвятском районе
Поисково-водолазные работы на озере Усвятском в Усвятском районе провели сотрудники областной службой спасения. В ходе поисков было обнаружено и поднято тело рыбака 1964 года рождения, пропавшего без вести ранее. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работали спасатели областной службы спасения, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что более 20 рыбаков спасено из воды в Псковской области в минувшие выходные.
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