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Происшествия

Тело ранее пропавшего рыбака обнаружили спасатели в Усвятском районе

Поисково-водолазные работы на озере Усвятском в Усвятском районе провели сотрудники областной службой спасения. В ходе поисков было обнаружено и поднято тело рыбака 1964 года рождения, пропавшего без вести ранее. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

На месте работали спасатели областной службы спасения, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что более 20 рыбаков спасено из воды в Псковской области в минувшие выходные.

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