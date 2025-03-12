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Очередной Псковский форум ТИК будет посвящён цифровой трансформации избирательного процесса – Игорь Сопов

Представители 25 субъектов России примут участие в Форуме территориальных избирательных комиссий, который пройдет в Пскове 22-23 мая. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

Основная тематика форума – цифровая трансформация избирательного процесса: новые вызовы и возможности использования искусственного интеллекта, программы баз данных, реформатизация процесса дистанционного электронного голосования. «Сейчас у нас система госвыборов тоже модернизируется, у нас будет система госвыборов 2.0, это совершенно иная система. И вот большое количество услуг, они уходят также в саму систему «Госуслуги», – отметил он.

Ожидается, что в форуме примут участие представители из 25 регионов. «Наши коллеги поделятся опытом, своим мнением. Мы обсудим на этой площадке, как в дальнейшем применять новации в своей практической работе в период подготовки и проведения выборных кампаний. Форум всегда проходит интересно, при дискуссионном обсуждении, всегда интересные спикеры», – отметил гость программы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с главой избиркома Псковской области Игорем Соповым обсудил подготовку к форуму ТИК.

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