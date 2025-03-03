Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили подготовку к форуму старшеклассников и форуму ТИК

17:11, 03 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области на рабочей встрече с главой избиркома Псковской области Игорем Соповым обсудил подготовку к двум крупным мероприятиям избирательной комиссии региона. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В апреле пройдёт II Форум старшеклассников «Голос молодёжи» для учащихся 10-х и 11-х классов. «Как и обещал ребятам, там впервые будет организован конкурсный отбор социально значимых молодёжных проектов. По итогам будут определены победители, которые получат финансирование на реализацию своей идеи», – уточнил Михаил Ведерников.

22-23 мая в Пскове запланирован III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.

«В этом году ожидаем расширение географии участников форума – до 25 субъектов. Основной тематикой станет «Цифровая трансформация избирательного процесса: новые вызовы и возможности», – рассказал губернатор.

Напомним, предыдущий Форум старшеклассников «Голос молодёжи» прошёл в Псковской области в ноябре прошлого года, а Форум территориальных избирательных комиссий – в мае.