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Общество

Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили подготовку к форуму старшеклассников и форуму ТИК

Губернатор Псковской области на рабочей встрече с главой избиркома Псковской области Игорем Соповым обсудил подготовку к двум крупным мероприятиям избирательной комиссии региона. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В апреле пройдёт II Форум старшеклассников «Голос молодёжи» для учащихся 10-х и 11-х классов. «Как и обещал ребятам, там впервые будет организован конкурсный отбор социально значимых молодёжных проектов. По итогам будут определены победители, которые получат финансирование на реализацию своей идеи», – уточнил Михаил Ведерников.

22-23 мая в Пскове запланирован III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.

«В этом году ожидаем расширение географии участников форума – до 25 субъектов. Основной тематикой станет «Цифровая трансформация избирательного процесса: новые вызовы и возможности», – рассказал губернатор.

Напомним, предыдущий Форум старшеклассников «Голос молодёжи» прошёл в Псковской области в ноябре прошлого года, а Форум территориальных избирательных комиссий – в мае.

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