Движение большегрузов ограничат на дорогах Пскова почти на месяц

14:54, 12 марта 2025, ПАИ

Движение транспортных средств массой более восьми тонн ограничат по дорогам местного значения в Пскове с 17 марта по 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

При этом временное ограничение движения в весенний период не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива, бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, трупов животных, а также на перевозки грузов для предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и транспортных средств, задействованных в этом.

Кроме того, ограничение не распространяется на движение и транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств, задействованных при проведении аварийно-восстановительных работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, на транспортные средства для транспортирования ТКО с территории города, на движение самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил России и на транспортные средства, задействованные в поставках товаров для государственного оборонного заказа.

Напомним также, что ограничение движения большегрузной техники вводится по региональным дорогам Псковской области.