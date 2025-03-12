Когда в Псковской области была самая теплая зима, рассказала метеоролог

15:51, 12 марта 2025, ПАИ

В каком году была самая тёплая зима в Псковской области, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

«Рекордными стали 2019-2020 годы, когда зимы буквально не было. Не встал лёд на озере, и температура устойчиво не перешла через ноль в сторону отрицательной. Также в 2008 году была тёплая зима», – отметила метеоролог.

В прошедшую зиму 2024/2025 также были температурные рекорды со знаком «плюс». «В конце января было порядка 5–6 рекордов, когда температура уходила в плюс. И затем было два рекорда в марте. Февраль получился немного выше климатической нормы, но всё же был зимним», – сказала гостья студии.

Тала Нещадимова также подчеркнула, что если говорить про минусовые рекорды, то самой холодной была зима 1977–1978 годов. Она побила даже рекорд 1940-х годов.