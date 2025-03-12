Бесплатные пригласительные на концерт хора из Петербурга могут получить псковичи

16:04, 12 марта 2025, ПАИ

17 марта в 16:00 в Картинной галерее Псковского музея для псковичей и гостей города выступит концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова. За пульт встанет дирижер Андрей Охлобыстин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Хор исполнит литургию святого Иоанна Златоуста, созданную Сергеем Рахманиновым в 1910 году. Это произведение – одно из самых светлых творений великого композитора, в котором гармонично переплетаются умиротворение и торжественность. В произведении Рахманинова каждый найдет что-то особенное: от нежных, едва уловимых «вздохов» в «Тебе поем» до торжественного ликования в «Хвалите Господа с небес», напоминающего колокольный звон.

Событие пройдёт в рамках Фестиваля русской музыки.

Пригласительные можно получить в кассе филармонии, в кассах главного здания Псковского музея и Псковского кремля.