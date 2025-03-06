Уникальный концерт откроет Фестиваль русской музыки в Пскове

17:45, 06 марта 2025, ПАИ

Уникальный концерт откроет 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 15 марта, рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фестиваль начнётся 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдет при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

«Мне сейчас пишут знакомые музыканты из Питера и Москвы и говорят: «Как же вам повезло, что у вас будет этот концерт». Такой концерт давали всего лишь два раза и оба раза в «Зарядье» в Москве, где билеты были проданы в мгновение ока. Это уникальная история. Если вы его захотите где-то послушать вне Пскова, то не выйдет, потому что в ближайшее время таких концертов нигде не планируется», – подчеркнул Александр Боярков.

В организации концерта принимает огромное количество людей: музыканты, технические службы и другие. Кроме того, представлен сложный технический райдер, заметил гость студии.

«Для нас это вызов. Такой концерт провести сложно технически и логистически, поскольку музыканты приезжают с разных концов», – объяснил Александр Боярков. В рамках концерта впервые Губернаторский симфонический оркестр Псковской области будет выступать на одной сцене с оркестром «Персимфанс» без дирижера, добавил он.

Напомним, что 20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события. Подробнее по ссылке.

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится в рамках нацпроекта «Семья». Мероприятие пройдёт с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.