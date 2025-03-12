Опять мигрень: когда псковичам вновь ждать высокое атмосферное давление

16:42, 12 марта 2025, ПАИ

Когда в Псковскую область вернётся высокое атмосферное давление, объяснила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

«В этом году были рекорды по атмосферному давлению. В феврале к нам пробрался антициклон «Сибирский максимум». Холодная воздушная масса принесла к нам из Сибири холодный воздух, ветры и низкие температуры, а давление в антициклоне достигло рекордных значений», – отметила метеоролог.

Обычно сибирский антициклон приходит в декабре-январе, но в этом году аномально пришёл в регион в феврале. «Давление было связано с ним, и вероятнее всего до декабря-января следующего года высокого давления не ожидается», – подчеркнула гостья студии.

Тала Нещадимова также добавила, что опасны для человека не сами абсолютные значения – высокое или низкое давление, а скорость перехода от низкого к высокому. Они плохо влияют на гипертоников, астматиков, но в этом году давление росло и снижалось плавно, уточнила она.

Напомним, что рекорд по высоте атмосферного давления был побит в Псковской области 7 и 8 февраля. Максимальное давление составило 1053,4 миллибара, или 789,7 миллиметра ртутного столба.