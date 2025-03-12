Почему болезни печени сложно обнаружить на ранней стадии, объяснила псковский врач

18:30, 12 марта 2025, ПАИ

Врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Псковской городской поликлиники Елена Максимова рассказала, какие симптомы могут указывать о проблемах с печенью и почему болезни печени бывает сложно обнаружить на ранней стадии.

«Печень не имеет нервных окончаний в своей структуре, только в своей капсуле, поэтому долгое время она не болит. Болевые ощущения появляются, только когда печень увеличивается в размерах и капсула растягивается. Так, например, бывает при тяжелом вирусном гепатите, крупных кистах и абсцессах в печени и онкологических заболеваниях органа. В связи с этим так важно проходить плановое обследование анализы крови, УЗИ органов брюшной полости, посещать гастроэнтеролога 1 раз в год.»

Однако, есть симптомы-предвестники, которые могут дать понять, что обследование и посещение врача откладывать не нужно: чувство тяжести в правом подреберье после приема пищи, привкус горечи во рту, отрыжка, тошнота, отеки ног, вздутие, нарушения стула, в т.ч. его посветление, потемнение цвета мочи (цвет «темного пива»), пожелтение кожных покровов и склер, кожный зуд, увеличение живота в объеме без видимой на то причины, появление на коже сосудистых звездочек или красных точек, синяков без внешних воздействий.

При появлении любого из перечисленных симптомов важно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр и порекомендует обследование. Как правило, оно начинается с биохимического анализа крови и УЗИ печени.

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