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Культура

В Псковской области подошёл к концу гастрольный тур коллективов Луганской академической филармонии

В Псковской области подошёл к концу гастрольный тур коллективов Луганской академической филармонии «Киевская Русь», «Сфорцандо» и «Рондо». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

С концертной программой «В ритме весны», приуроченной международному женскому дню, коллективы посетили Дома Культуры Псковского района, Великих Лук и Невеля.

Тур состоялся при поддержке Министерства культуры России и Росконцерт.

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