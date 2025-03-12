В Псковской области подошёл к концу гастрольный тур коллективов Луганской академической филармонии
В Псковской области подошёл к концу гастрольный тур коллективов Луганской академической филармонии «Киевская Русь», «Сфорцандо» и «Рондо». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
С концертной программой «В ритме весны», приуроченной международному женскому дню, коллективы посетили Дома Культуры Псковского района, Великих Лук и Невеля.
Тур состоялся при поддержке Министерства культуры России и Росконцерт.
В Псковской области подошёл к концу гастрольный тур коллективов Луганской академической филармонии
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