В Опочецком филиале Островской межрайонной больницы работает новый врач-эндокринолог

21:43, 12 марта 2025, ПАИ

В Опочецком филиале Островской межрайонной больницы работает молодой специалист – врач-эндокринолог Анна Степанова. Об этом ПАИ сообщили в комитет по здравоохранению Псковской области.

Она выпускница Смоленского государственного медицинского университета. В 2022 году с отличием окончила вуз, получив квалификацию врача-терапевта. В 2024-м окончила ординатуру, став врачом-эндокринологом, и была принята на работу в поликлинику Опочецкого филиала Островской межрайонной больницы, где сегодня ведёт приём пациентов, оказывая им необходимую медицинскую помощь и консультации.

«Молодой врач внимательно относится к каждому пациенту, находит индивидуальный подход и старается максимально помочь в решении проблем со здоровьем», – добавили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что новый специалист работает в псковском онкодиспансере.