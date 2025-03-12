Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Опочецком филиале Островской межрайонной больницы работает новый врач-эндокринолог

В Опочецком филиале Островской межрайонной больницы работает молодой специалист – врач-эндокринолог Анна Степанова. Об этом ПАИ сообщили в комитет по здравоохранению Псковской области.

Анна Степанова. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Она выпускница Смоленского государственного медицинского университета. В 2022 году с отличием окончила вуз, получив квалификацию врача-терапевта. В 2024-м окончила ординатуру, став врачом-эндокринологом, и была принята на работу в поликлинику Опочецкого филиала Островской межрайонной больницы, где сегодня ведёт приём пациентов, оказывая им необходимую медицинскую помощь и консультации.

«Молодой врач внимательно относится к каждому пациенту, находит индивидуальный подход и старается максимально помочь в решении проблем со здоровьем», – добавили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что новый специалист работает в псковском онкодиспансере.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 марта 2025

На три года лишения свободы осудили петербуржца, похищавшего деньги у пожилых великолучанин

12 марта 2025

В Опочецком филиале Островской межрайонной больницы работает новый врач-эндокринолог
12 марта 2025

Совместные социальные проекты и новые направления взаимодействия Михаил Ведерников обсудил с руководством банка ВТБ
12 марта 2025

В Пскове стартовала модернизация котельной школы № 16
12 марта 2025

Первые пробные межрегиональные соревнования по управлению БПЛА организовали в Пскове
12 марта 2025

Участники студотряда посетили псковский филиал фонда «Защитники Отечества»
12 марта 2025

Первый укус клеща в 2025 году зарегистрирован в Псковской области
12 марта 2025

Погодные аномалии, смерчи и затяжная весна: Тала Нещадимова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...