В Опочецком филиале Островской межрайонной больницы работает новый врач-эндокринолог
В Опочецком филиале Островской межрайонной больницы работает молодой специалист – врач-эндокринолог Анна Степанова. Об этом ПАИ сообщили в комитет по здравоохранению Псковской области.
Она выпускница Смоленского государственного медицинского университета. В 2022 году с отличием окончила вуз, получив квалификацию врача-терапевта. В 2024-м окончила ординатуру, став врачом-эндокринологом, и была принята на работу в поликлинику Опочецкого филиала Островской межрайонной больницы, где сегодня ведёт приём пациентов, оказывая им необходимую медицинскую помощь и консультации.
«Молодой врач внимательно относится к каждому пациенту, находит индивидуальный подход и старается максимально помочь в решении проблем со здоровьем», – добавили в профильном комитете.
Ранее сообщалось, что новый специалист работает в псковском онкодиспансере.
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