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Спорт

Псковские ветераны СВО прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Кубке защитников Отечества

Ветераны СВО из Псковской области прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта. Об этом пишет официальный Telegram-канал области.

Ветераны СВО из Псковской области прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта. Фото из официального телеграм-канала Псковской области

Напомним, что во Всероссийских состязаниях примут участие более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов страны. В программе соревнований: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Псковские спортсмены проявят себя в горнолыжном спорте и биатлоне.

Ранее стало известно, как проходят тренировки псковских участников СВО.

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