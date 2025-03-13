Псковские ветераны СВО прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Кубке защитников Отечества

12:58, 13 марта 2025, ПАИ

Ветераны СВО из Псковской области прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Кубке Защитников Отечества по зимним видам спорта. Об этом пишет официальный Telegram-канал области.

Напомним, что во Всероссийских состязаниях примут участие более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов страны. В программе соревнований: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Псковские спортсмены проявят себя в горнолыжном спорте и биатлоне.

Ранее стало известно, как проходят тренировки псковских участников СВО.