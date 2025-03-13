Юные стилисты и парикмахеры посоревновались в Великих Луках в рамках чемпионата «Профессионалы»

13:07, 13 марта 2025, ПАИ

Региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди юных стилистов и парикмахеров прошёл в политехническом колледже Великих Лук. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Свои наработки на двух площадках учреждения продемонстрировали студентки колледжей и техникумов Псковской области, а также Белоруссии.

Третьекурсница Валерия Черненкова рассказала, что участвует в этапе конкурса «Профессионалы», чтобы повысить свою квалификацию. «Мои планы – это развивать дальше свои парикмахерские навыки», – отметила она.

За работой конкурсантов следят индустриальные профессионалы и эксперты. Лучшие участники смогут пройти стажировку на их предприятиях.

«В конкурсном задании учтены все требования индустрии красоты, которые сейчас востребованы. Девушки отрабатывают сложные виды работ, которые позволят им найти хорошую работу в будущем», – сообщила главный эксперт категории конкурса Лилия Смирнова.

Ранее сообщалось, что региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди спасателей-юниоров прошёл в Пскове. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.