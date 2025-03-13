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Общество

Юные стилисты и парикмахеры посоревновались в Великих Луках в рамках чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди юных стилистов и парикмахеров прошёл в политехническом колледже Великих Лук. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Юные стилисты и парикмахеры посоревновались в Великих Луках в рамках чемпионата «Профессионалы». Здесь и далее: скриншоты из выпуска телеканала

Свои наработки на двух площадках учреждения продемонстрировали студентки колледжей и техникумов Псковской области, а также Белоруссии.

Валерия Черненкова

Третьекурсница Валерия Черненкова рассказала, что участвует в этапе конкурса «Профессионалы», чтобы повысить свою квалификацию. «Мои планы – это развивать дальше свои парикмахерские навыки», – отметила она.

За работой конкурсантов следят индустриальные профессионалы и эксперты. Лучшие участники смогут пройти стажировку на их предприятиях.

Лилия Смирнова

«В конкурсном задании учтены все требования индустрии красоты, которые сейчас востребованы. Девушки отрабатывают сложные виды работ, которые позволят им найти хорошую работу в будущем», – сообщила главный эксперт категории конкурса Лилия Смирнова.

Ранее сообщалось, что региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди спасателей-юниоров прошёл в Пскове. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

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