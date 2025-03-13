Псковичи не увидят полнолуние и «кровавое» затмение Луны

13:11, 13 марта 2025, ПАИ

Псковичи не увидят кровавое полнолуние 14 марта. С 9:26 до 10:31 по московскому времени Луна пройдет через тень Земли, произойдет полное лунное затмение.

Как сообщает Московский планетарий, в России затмение можно будет увидеть только с Чукотского полуострова, где во время затмения уже наступит вечер, и затменная Луна постепенно появится над горизонтом. Но даже там затмение будет видно не с самого начала. Западнее, на Камчатском полуострове и в Магаданской области, можно будет увидеть лишь завершающие фазы затмения. В Москве это затмение не будет видно, так как на широте столицы Луна во время затмения будет находиться за горизонтом.

В Пскове и области его не увидят по той же причине, но даже если бы Луна находилась над горизонтом, облачная погода 14 марта помешала бы ее рассмотреть.

Даже в полной тени Луна не исчезнет – она приобретёт глубокий красновато-коричневый оттенок – это произойдёт из-за рассеивания отраженного Луной солнечного света в атмосфере. Когда Луна находится низко над горизонтом световые волны проходят через большую толщу атмосферы и взаимодействуют с мелкими частицами в воздухе. При этом короткие волны (синие и фиолетовые) рассеиваются сильнее, чем длинные (красные), что приводит к преобладанию красного цвета при низком положении Луны. Из-за этого все полнолуния, в том числе и предстоящее, в которых наш естественный спутник находится низко над горизонтом и называют «кровавой луной».